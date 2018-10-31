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İstanbul'da büyük operasyon! ByLock kullanan 33 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da terör örgütü FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:56
İstanbul'da büyük operasyon! ByLock kullanan 33 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" yazışma içerikleri tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemede bir şüphelinin daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu anlaşıldı.

Savcılığın talebi üzerine haklarında arama ve el koyma kararı da çıkarılan şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Kocaeli, Mersin, Erzincan, Yozgat, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Erzurum'da 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyon kapsamında şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:56
  1. Düzce
  2. Yozgat
  3. Kocaeli
  4. Mersin
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Bursa
  8. Aydın
  9. Ankara
  10. Afyon
  11. Adıyaman
  12. İstanbul
  13. fetö operasyonu
  14. Soruşturma
  15. Gözaltı kararı
  16. ByLock

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  • ismim_ismim@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    PERİNÇEK TAYFASI FETÖCÜ ADI ALTINDA 28 ŞUBATI DEVAM ETTİRİYO UYAN AKİT UYAN
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