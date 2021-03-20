  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Gündem

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden Taksim'de yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Erdoğan, AKM ziyareti sonrası Taksim Camii'ne geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:09:00 -
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) geçti.

AKM'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.

Taksim Camii'ni de ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi ziyareti sonrası yapımı devam eden Taksim Camii'ni de ziyaret etti.

Yeni AKM'de dikkat çeken özellikler

Çalışmaların büyük bir özen ve özveriyle ilerlediği Atatürk Kültür Merkezi'nde, opera salonunun kırmızı küresi tamamlandı. Üzerinde büyük bir işçilik olan küreye, 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik titizlikle yerleştirildi. Küre, Taksim meydanından bakıldığında görkemli bir şekilde görülebilecek. Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir parçası olarak düşünülen merkez, bir kültür kompleksi olarak kapılarını açacak.

Müzik ve güzel sanatlarla ilgili kütüphane, müzik müzesi, galeriler, çok amaçlı salon, cep sineması, kafeler ve restoranlar gibi birçok mekan bulunacak.
Zemin çalışmaları tamamlandı, koltuklar takılıyor Asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. 805 kişilik tiyatro salonunda zemin çalışmaları tamamlandı, artık koltuklar takılıyor. Sahne çalışmalarının yapımı ise devam ediyor.

Biten noktalarda akustik testler de sürecek. Sanat camiasından pek çok isim tamamlanan bölümlerde çalışmalarına başlayacak. Toplam 95 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni AKM'de amaç yıl ortasına kadar ince işçilikleri bitirmek.

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Ekonomi

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Dün gece görevden alınan Merkez Bankası Neci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Ağbal açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başka..
Asya ülkesinden Türkiye kararı
Dünya

Asya ülkesinden Türkiye kararı

Asya ülkesi Özbekistan, geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye ile imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü..
Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur
Dünya

Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişkin haddini aşan ifadeler kullandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay