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İstanbul’da bulamadıkları şifayı Sivas’ta buldular

Erken doğumla dünyaya gelen Alparslan bebek İstanbul’da bulamadığı şifayı Sivas’ta buldu.

26 Mart 2019 Salı 12:37
İstanbul’da bulamadıkları şifayı Sivas’ta buldular

Erken doğumla dünyaya gelen Alparslan bebek İstanbul’da bulamadığı şifayı Sivas’ta buldu.


Prematüre olarak 33 haftalıkken doğan Eyüp ve Özlem Dilek çiftinin ikinci çocukları Alparslan bebeğin baş çevresindeki büyüme fark eden aile hastaneye başvurdu. Bazı kontroller yapılan Alparslan bebekte hidrosefali denilen bir hastalık olduğu belirlendi. Aile İstanbul’da bebeklerini tedavi ettirmek için birçok doktora başvurdu fakat sonuç alamadı. Aile, İnternet üzerinden Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik ile iletişime geçti. Yapılan yazışmalar neticesinde Alparslan bebeğin Sivas’a gelmesi gerektiği belirlendi. Sivas’ta hastanede yapılan kontroller sonrasında Alparslan bebeğin ameliyat olmasına karar verildi. Alparslan bebek Türkiye’de merkezde yapılabilen endoskopik yöntemle ameliyat olmasına karar veridi. Alparslan bebeğe kafasının üst kısmından ufak bir delik açılarak endoskopik yöntemle operasyon yapıldı. Başarılı geçen ameliyat ile Alparslan bebek sağlığına kavuştu. Dilek ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.



7 aylıkken dünyaya geldi


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hakan Şantürk, bebeğin 33 hafta olarak dünyaya geldiğini belirterek, “Hastaneden taburcu olarak doğduktan sonra baş çevresinde büyüme olduğu ve hidrosefali dediğimiz kafa içi boşluklarında genişleme ve baş çevresinde büyüme olduğu saptanmış. Hidrosefaliye yönelik olarak opera edilmek üzere hastanemize Mustafa hocamıza başvurdu hasta. Şuanda bebeğimiz eve gitmeye hazır" ifadelerini kullandı.



Endoskopik yöntemle ameliyat edildi


Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, ailenin daha önce ameliyat etiği hastalar üzerinden kendisi ile iletişime geçtiğini ifade ederek, "Önce filmlerini değerlendirdik. İnternet üzerinden bize ulaştırmışlardı ve değerlendirmenin sonunda da şuanda uyguladığımız endoskopik yöntemle ameliyata uygun olduğun karar verdik. Hastamız geldi, tekrar değerlendirdik. İncelemelerde endoskopik yöntemle bu hidrosefalinin tedavisinin mümkün olacağına karar verdik. Ameliyat ettik. Sağlığın kavuştu. Şimdide taburcu edeceğiz. Bu ameliyat olmasa, seçenek ameliyat olarak hiç ameliyat olmasa tabi ki yaşamla bağdaşmayacak bir hastalık. Bu yöntemin dışında şant yöntemi de var ama ilk tercihimiz endoskopik yöntem" dedi.



Aile büyük bir mutluluk yaşadı


Baba Eyüp Dilek, Alparslan bebeğin baş çevresinde büyüme olduğu ifade ederek, “Baş çevresinde bir büyüme beyinde su toplama denilen bir rahatsızlık oluştu. Çok şükür bebeğimiz iyi. İnşallah şanta gerek kalmayacak. Bu şekilde olması bizi çok mutlu etti. Yine bir ömür boyu şant yerine bu işlemin yapılması daha güzel olduğunu düşünüyoruz. İstanbul’da Ömer hoca var ondan öğrendik baş çevresinin büyümesi ile emar çekimi yapıldı. Emarda karşılaştık. Baş çevresinin büyümesi ile fark edildi" şeklinde konuştu.


Anne Özlem Dilek ise şunları söyledi:


"Ben özellikle şunu dile getirmek istiyorum ömür boyu bebeklerimizi şanta bir cihaza bağlı yaşamaktansa yüzde 5’lik te bir umudumuz varsa onun peşinden mutlaka gidilmesi gerektiğine inanıyorum."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
  1. doğa

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