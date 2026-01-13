İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak 2026

İstanbul'da okullar tatil mi 13 Ocak 2026 Salı son dakika açıklamalar, öğrenci ve velilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Bir günlük kar tatilinin ardından salı günü de İstanbul'da eğitim öğretime ara verilmesine yönelik beklentiler arttı.

İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini, kar yağışı ve kuvvetli poyrazın etkisini sürdürdüğünü bildirdi. Meteoroloji ise gece ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini duyurdu. Yurt genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle, il valilikleri, kaymakamlıklar ve Milli Eğitim Müdürlükleri, eğitim öğretime ara verildiğini duyuruyor. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil edildi mi, okul var mı? İşte, 13 Ocak 2026 Salı kar tatili beklentisi hakkında bilgiler.

Bugün İstanbul'da okullar tatil oldu mu sorusu, bir günlük tatilin ardından gündeme geldi. Mega kentte beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği kararı gereğinde tüm okullar pazartesi günü tatil edildi. Türkiye'nin birçok ilinde de eğitim öğretime ara verildi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu ilerleyen günlerde ise hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle, gözler de bugün (13 Ocak) İstanbul'da okul var mı? sorusunun yanıtına çevrildi. Ancak İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama gelmedi. İşte, ayrıntılar.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 13 Ocak 2026 Salı günü okullar tatil edilmedi. Kar yağışının etkisini artırması durumunda konuyla ilgili açıklamaların Valiliğin sosyal medya hesapları ile takip edilmesi önem arz ediyor.

İstanbul'da kar tatili haberi henüz gelmedi. Resmi açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İSTANBUL'A UYARI

İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini, kar yağışı ve kuvvetli poyrazın etkisini sürdürdüğünü bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte bugün havanın çok bulutlu olduğunu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği, gün boyu 2-5 derece arasında olmasının beklendiği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceği, maksimum rüzgar hızının il genelinde saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önerilir."

Açıklamada, kentte havanın yarın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -1 ile 4 derece, 14 Ocak Çarşamba parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3 ile 10 derece, 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu 8 ile 12 derece, 16 Ocak Cuma parçalı bulutlu 7 ile 12 derece olmasının beklendiği bildirildi.

13 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL: Çok bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı