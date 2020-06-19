  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul’da bir yanda sel bir yanda deniz keyfi

Dün öğle saatlerinden beridir İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış birçok bölgede su taşkınlarına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:40:14 -
İstanbul’da bir yanda sel bir yanda deniz keyfi

Dün öğle saatlerinden beridir İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış birçok bölgede su taşkınlarına sebep oldu. İstanbul’un en uç ilçelerinden biri olan Silivri’de ise vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.


Dün öğle saatlerinden bu yana İstanbul kent genelinde su taşkınlarına sebep olan şiddetli yağış birçok ev ve işyerini suyla doldurdu. Silivri’de ise manzara bambaşkaydı. Kumluk mevkiinde vatandaşlar güneşli havada kumsal ve denizin keyfini çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı