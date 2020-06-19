İstanbul’da bir yanda sel bir yanda deniz keyfi

Dün öğle saatlerinden beridir İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış birçok bölgede su taşkınlarına sebep oldu. İstanbul’un en uç ilçelerinden biri olan Silivri’de ise vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Dün öğle saatlerinden bu yana İstanbul kent genelinde su taşkınlarına sebep olan şiddetli yağış birçok ev ve işyerini suyla doldurdu. Silivri’de ise manzara bambaşkaydı. Kumluk mevkiinde vatandaşlar güneşli havada kumsal ve denizin keyfini çıkardı.