İstanbul'da bir rezidanstan 250 kilo eroin çıktı! Van'dan getirmişler
İstanbul'da lüks bir rezidans dairede depolandığı belirlenen 250 kilo eroin ele geçirildi. Eroinin Van'dan İstanbul'a araçla getirildiği öğrenildi.29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:11
İstanbul Narkotik ekiplerince yapılan çalışmada Van’dan İstanbul’a getirilip buradan yurt dışına çıkarılması planlanan 250 kilo eroin ele geçirildi.
Araçla getirilip rezidans bir dairede depolanan eroinle ilgili 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor
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