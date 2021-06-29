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Aktüel İstanbul'da bir otomobilin torpidosunda patlama
Aktüel

İstanbul'da bir otomobilin torpidosunda patlama

İstanbul-Büyükçekmece’de sahibinin kapısını açıp binmek üzere olduğu otomobilin torpido kısmında patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 00:04:00 -
İstanbul'da bir otomobilin torpidosunda patlama

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahibinin kapısını açıp binmek üzere olduğu otomobilin torpido kısmında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil alım satım işiyle uğraşan Ali Sevinç, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Bolucan Sokak’ta bulunan evinin önünde park halindeki aracının kapı kilidini uzaktan kumandayla açtı.

Sevinç, daha sonra otomobile binmek üzere kapı kolunu tam çekip açtığı sırada araçta büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sevinç, otomobilden uzaklaşıp canını kurtarırken, camları kırılan araçta çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hasar oluşan araçta incelemelerde bulundu.

 

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