İstanbul'da bir meydan ve bir cadde kapatıldı

Ümraniye Belediyesi, Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi'nin 19 Nisan saat 24:00’ten itibaren 3 Mayıs saat 24:00'e kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Ümraniye Belediyesi, konuyla ilgili Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yaya trafiğine kapatılan Alemdağ Caddesi yürüyüş yolu üzerinde hazırlıklar tamamlandı. Alemdağ Caddesi ve Dudullu Meydanı 19 Nisan saat 24:00'ten itibaren 03 Mayıs saat 24:00 tarihine kadar kapalı kalacak."