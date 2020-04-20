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Gündem

İstanbul'da bir meydan ve bir cadde kapatıldı

Ümraniye Belediyesi, Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi'nin 19 Nisan saat 24:00’ten itibaren 3 Mayıs saat 24:00'e kadar kapalı kalacağını bildirdi.

2020-04-20 00:46:00 - 2020-04-20 00:47:49
İstanbul'da bir meydan ve bir cadde kapatıldı

Ümraniye Belediyesi, Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi'nin 19 Nisan saat 24:00’ten itibaren 3 Mayıs saat 24:00'e kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Ümraniye Belediyesi, konuyla ilgili Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yaya trafiğine kapatılan Alemdağ Caddesi yürüyüş yolu üzerinde hazırlıklar tamamlandı. Alemdağ Caddesi ve Dudullu Meydanı 19 Nisan saat 24:00'ten itibaren 03 Mayıs saat 24:00 tarihine kadar kapalı kalacak."

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