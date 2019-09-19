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İstanbul'da bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı, polis ekiplerini alarma geçirdi

Fatih Tarihi Kapalıçarşı’da 155’i arayarak bomba olduğunu söyleyen bir kişi, polisi alarma geçirdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:47
İstanbul'da bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı, polis ekiplerini alarma geçirdi

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih’te bulunan Tarihi Kapalıçarşı’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 155’i arayarak tarihi çarşıda bomba olduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, hızlı bir şekilde Kapalıçarşı’ya gelerek araştırmalara başladı.

Kapalıçarşı’da çalışmalarını sürdüren ekip, olayın asılsız olduğunu tespit edince, ihbarı veren şahsa ulaştı.

8 tane kefen hazırladı, husumetli olduğu kişilerin ismini yazdı

Şahıs üzerinde arama yapan ekipler, kurusıkı tabanca, bir tane kılıç ve husumetli olduğu kişilerin isimlerinin yazıldığı 8 tane kefen ele geçirdi. Şahıs, husumetli olduğu kişilerin kefenlerini hazırlayıp üzerine isim yazarak, hepsini öldüreceğini belirtti.

Bir poşetin içine koyduğu kefenlerin üzerine kalemle, öldüreceği kişilerin isimlerini yazdı.

155’e kısa sürede 2 bin çağrı

Kapalıçarşı’da birkaç esnafla sorunu olduğunu tespit eden ekipler, şahsı konuşturarak ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. Emniyet kayıtlarında yapılan incelemelerde ihbarı veren şahsın kısa sürede 155’e 2 bin çağrı yapıp kapattığı belirlendi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler tedbir amaçlı Kapalıçarşı içerisinde uzman ekiplerle arama yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:47
  1. Polis
  2. Kurusıkı Tabanca
  3. Polis Ekipleri
  4. Kefen

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