İstanbul’da bir günde 8 miting! Ayasofya müjdesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir günde 8 miting gerçekleştirerek tarihi bir rekor kırdı. İlçelerdeki Erdoğan sevgisi meydanlara sığmazken, kalabalıkların coşkusu mitingleri bayram yerine çevirdi. Sultanbeyli’de yaptığı konuşmada Ayasofya’nın açılacağı müjdesini veren Erdoğan, terör örgütlerinin 31 Mart seçimlerini intikam aracı olarak gördüklerine dikkat çekti. 31 Mart seçim sonuçlarının büyük önem taşıdığını kaydeden Erdoğan, “Biz 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında milletimizin kurmuş olduğu ittifakı cumhur ittifakı olarak sürdürüyoruz” dedi. Zillet İttifakı’ndan hayır gelmeyeceğini kaydeden Başkan Erdoğan milletin desteğiyle büyük bir tarih yazacaklarını belirtti.

Camiye çevireceğiz

Rekor niteliğindeki mitingler coşkulu bir kalabalığın eşliğinde geçerken, Erdoğan müjdeleri peşi sıra açıkladı. Sultanbeyli’de yaptığı konuşmasında Ayasofya müjdesini veren Erdoğan, “Şimdi biz de seçimden sonra inşallah Ayasofya’yı tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var ve bunları da uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı. Maltepe’de on binlere seslenen Erdoğan, şöyle devam etti: “Terör örgütü bizden intikam almak istiyor. Çünkü sınırlarımız içinde kafasını ezdik, sınırlarımız dışında adım adım tepesine biniyoruz. Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. George da istiyor, isteyenler çok. Ama Ahmet’im, Mehmet’im, Ayşe’m Fatma’mla beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek yürüyoruz.”

15 Temmuz'da kuruldu

Zillet İttifakı’nın kirli ilişkiler içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, “CHP’ye, İyi Parti’ye, Saadet Partisi’ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu? Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul’u yönetmek olması mümkün mü? Demek ki işin ardında başka hesaplar var. Zaten Kandil’deki terör baronlarından Pensilvanya’nın borazanlarına kadar herkes bu hesabı ifşa etti” şeklinde konuştu. Pendik’teki konuşmasında Cumhur İttifakı ruhuna değinen Başkan Erdoğan, “Bizi Cumhur İttifakı’nda bir araya getiren 15 Temmuz darbe girişimidir. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal, FETÖ’cülerin, tankların arasından Bakırköy’e gitti. Biz havaalanına indiğimizde milletimizle bir olduk, 16 saatte darbeyi geri çevirdik. İnşallah bizim bu ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar sürecek dedik. Şimdi karşımızda kim var görünüşte CHP var bir de ittifak ortağı bir parti var ama bir de sürekli gizlemeye çalıştıkları bir ortakları daha var. Kandil’in emrinden çıkmayan bu parti CHP’ye olan desteğini her seviyede ve defalarca ilan etti” dedi.

HDP ile birlikteler

CHP ve İYİ Parti’nin PKK’nın siyasi kanadı HDP ile işbirliğine değinen Erdoğan, “Buradan CHP yönetimine soruyorum... Madem bu partiyle birlikte olmaktan utanıyorsunuz niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz hangi pazarlıklar karşılığında yapıldığını neden açıklamıyorsunuz? Adaylarınızın bir kısmının listesi bu parti üzerinden Kandil’den mi gönderildi. Söylemezseniz de zaten biz bunları çıkarıp ilan edeceğiz. Karanlık listeler var ama artık mızrak çuvala sığmıyor, gizli saklı taraf kalmadı. Başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Siz CHP’nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil yönetecek” ifadelerini kullandı.

Bayrak düşmanları

Tuzla’da yaptığı konuşmada zillet ittifakının milletin değerlerine düşman olduğunu belirten Erdoğan, “Bu seçimlerde İstanbul’da cumhur ittifakı olarak yarışıyoruz adayımız ortağımız prensiplerimiz kırmızı çizgilerimiz belli. Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Ezan düşmanlarıyla bayrak düşmanlarıyla istiklal Marşımıza düşman olanlarla bizim işimiz yok” şeklinde konuştu.