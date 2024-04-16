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Yaşam İstanbul'da bir garip kurtarma hikayesi! Kendi haline kahkahalarla güldü
Yaşam

İstanbul'da bir garip kurtarma hikayesi! Kendi haline kahkahalarla güldü

Yeniakit Publisher
2024-04-16 11:49:00 - 2024-04-16 11:50:08

İstanbul'da bir genç kız sigara içmek için çıktığı balkonda kilitli kaldı. Genç kızın imdadına itfaiye yetişti.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, lüks bir sitede yaşayan 23 yaşındaki İrem Öztürk, evde tek başına olduğu esnada sigara içmek için balkona çıktı. Genç kız sigarasını içtikten sonra eve girmek için balkonun kapısını açmak istedi ancak kilitli kaldı. Denemelerine rağmen kapıyı açamayan genç kız, kurtarılmak için cep telefonundan itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Sigara için çıktığı balkonda kilitli kaldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan genç kızın ihbarı yapan kişi olduğunu anlayınca şaşırdı. Hemen harekete geçen ekipleri, merdiven aracı yardımıyla genç kızın olduğu balkona ulaştı. Ardından da genç kız, kask giydirdikten sonra sepete alınarak aşağıya indirildi.

Genç kız bile kendi haline güldü

Genç kızın kontrolleri yapıldıktan sonra da kaskı çıkartıldı. Aşağıda ekiplerle konuşan İrem Öztürk, o anları anlatırken kendi haline gülmesi renkli görüntüler oluşturdu. Genç kız ardından polis otosuna bindirilerek evine götürüldü. 

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