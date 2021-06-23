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Gündem İstanbul'da bir binanın kolonları çatladı
Gündem

İstanbul'da bir binanın kolonları çatladı

İstanbul Avcılar'da 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine bina boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 05:11:00 -
İstanbul'da bir binanın kolonları çatladı

İstanbul Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta 5 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda korku dolu gece Kolonlar çatladı, tahliye edildi

İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.

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