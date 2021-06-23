İstanbul'da bir binanın kolonları çatladı
İstanbul Avcılar'da 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine bina boşaltıldı.
İstanbul Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta 5 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.