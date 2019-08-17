İstanbul'da bir binada doğalgaz patlaması!
İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:24
İstanbul Sancaktepe Mevlana Mahallesi'nde 6 katlı binanın 5'inci katında patlama meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
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