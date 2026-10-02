Google, uzaya yapay zeka fırlattı!

Yörüngesel veri merkezleri test edilecek Google Mühendislik Direktörü Maria Biggs, Suncatcher Projesi'nin basit bir fikre dayandığını söyledi. Biggs, Güneş'ten elde edilebilecek bol enerjiden yararlanarak yörüngesel veri merkezleri aracılığıyla yapay zeka altyapısını verimli bir şekilde ölçeklendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şirketin zorlu projelere imza atma konusunda köklü bir geçmişi olduğunu hatırlatan Biggs, Suncatcher Projesi'nin yapay zekanın insanlığa sunabileceği faydaları desteklemenin yeni bir yolu olduğunu ifade etti. Projenin başarılı olması halinde, gezegenin yörüngesinde dönen yapay zeka uydu takımyıldızları alanında yeni bir çağın başlayabileceği bildirildi. SpaceX'in yöneticisi Elon Musk, bu yılın başlarında ABD Federal İletişim Komisyonuna bir başvuru yapmıştı. Musk bu başvuruda, yapay zeka için yörüngesel veri merkezleri olarak hizmet vermesi planlanan bir milyon adede kadar uydu fırlatma hedefini açıklamıştı.