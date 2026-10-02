Google, uzaya yapay zeka fırlattı!
Google, yapay zeka sistemlerini uzaya taşımayı hedefleyen Suncatcher Projesi kapsamında ilk uydusunu fırlattı. Şirket, yeni proje ile alçak Dünya yörüngesinde veri merkezi seviyesindeki yapay zeka donanımlarını test etmeyi amaçlıyor. Suncatcher kapsamında uzaya gönderilen uyduyla, yapay zeka donanımlarının uzay ortamındaki çalışma koşullarının ve performansının değerlendirilmesi planlanıyor. ABD'li teknoloji devinin Suncatcher Projesi'ne ait prototip uydu, perşembe günü SpaceX'in Transporter-18 ortak uçuş göreviyle Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı. Avrupa Uzay Ajansının PhiSat-1 görevi gibi daha önceki fırlatmalarda çevresel izleme gibi görevleri yerine getirmek üzere uzaya yapay zeka çipleri yerleştirilmişti. Ancak yeni görevin, veri merkezi düzeyindeki yapay zeka işleminin uzaya taşınıp taşınamayacağını test eden ilk görev olduğu belirtildi.