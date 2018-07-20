İstanbul'da binlerce konut, sahiplerini bekliyor
Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısının 220 bin 711 olduğu tespit edildi. Esenyurt'un 11 bin 660 konutla başı çektiği araştırma sonuçlarına göre Esenyurt'u 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla da Pendik takip ediyor.20 Temmuz 2018 Cuma 11:11
Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak dikkati çekiyor.
Bu alanda ilçeler arasında başı 11 bin 660 konutla Esenyurt çekerken, onu 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik takip ediyor.
EN AZ BOŞ KONUT ADALAR'DA
En az boş konutun bulunduğu ilçeler arasında ise 199 konutla Adalar ilk sırada yer alırken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca ve 706 konutla Şile izliyor.
Endeksa'nın 440 bin verinin incelendiği "İstanbul'da Güncel Satılık Konut Stoğu" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'da geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı. Kentte son 1,5 yılda 347 bin 702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor.
ESENYURT BİRİNCİ SIRADA
En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32 bin 648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7,78'ine denk geliyor.
Esenyurt'u bu alanda 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik, 9 bin 760 ile Sancaktepe, 9 bin 381 konutla Beylikdüzü izliyor.
KADIKÖY'DE 8 BİN 913 KONUT SATILMAYI BEKLİYOR
Kadıköy 8 bin 913 konutla, Maltepe 8 bin 827 konutla, Ümraniye 7 bin 884 konutla, Bahçelievler 7 bin 30 konutla, Tuzla 6 bin 499 konutla, Kartal 6 bin 214 konutla, Eyüpsultan 5 bin 646 konutla, Çekmeköy 5 bin 553 konula, Sultangazi 5 bin 356 konutla, Ataşehir 5 bin 159 konutla, Avcılar 5 bin 154 konutla, Bağcılar 5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor.
İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayıları ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:
Esenyurt 32.648
Başakşehir 11.660
Küçükçekmece 10.862
Pendik 10.117
Sancaktepe 9.760
Beylikdüzü 9.381
Kadıköy 8.913
Maltepe 8.827
Ümraniye 7.884
Bahçelievler 7.030
Tuzla 6.499
Kartal 6.214
Eyüpsultan 5.646
Çekmeköy 5.553
Sultangazi 5.356
Ataşehir 5.159
Avcılar 5.154
Bağcılar 5.079
Gaziosmanpaşa 4.991
Kağıthane 4.919
Büyükçekmece 4.776
Fatih 4.529
Silivri 3.949
Üsküdar 3.809
Arnavutköy 3.700
Şişli 3.559
Esenler 3.400
Zeytinburnu 3.192
Bakırköy 3.060
Bayrampaşa 2.866
Güngören 2.691
Sarıyer 2.214
Beşiktaş 1.933
Sultanbeyli 1.924
Beyoğlu 1.626
Şile 706
Çatalca 625
Beykoz 301
Adalar 199
TOPLAM 220.711
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