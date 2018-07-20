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İstanbul'da binlerce konut, sahiplerini bekliyor

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısının 220 bin 711 olduğu tespit edildi. Esenyurt'un 11 bin 660 konutla başı çektiği araştırma sonuçlarına göre Esenyurt'u 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla da Pendik takip ediyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:11
İstanbul'da binlerce konut, sahiplerini bekliyor

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak dikkati çekiyor.

Bu alanda ilçeler arasında başı 11 bin 660 konutla Esenyurt çekerken, onu 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik takip ediyor.

EN AZ BOŞ KONUT ADALAR'DA

En az boş konutun bulunduğu ilçeler arasında ise 199 konutla Adalar ilk sırada yer alırken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca ve 706 konutla Şile izliyor.

Endeksa'nın 440 bin verinin incelendiği "İstanbul'da Güncel Satılık Konut Stoğu" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'da geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı. Kentte son 1,5 yılda 347 bin 702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor.

ESENYURT BİRİNCİ SIRADA

En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32 bin 648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7,78'ine denk geliyor.

Esenyurt'u bu alanda 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik, 9 bin 760 ile Sancaktepe, 9 bin 381 konutla Beylikdüzü izliyor.

KADIKÖY'DE 8 BİN 913 KONUT SATILMAYI BEKLİYOR

Kadıköy 8 bin 913 konutla, Maltepe 8 bin 827 konutla, Ümraniye 7 bin 884 konutla, Bahçelievler 7 bin 30 konutla, Tuzla 6 bin 499 konutla, Kartal 6 bin 214 konutla, Eyüpsultan 5 bin 646 konutla, Çekmeköy 5 bin 553 konula, Sultangazi 5 bin 356 konutla, Ataşehir 5 bin 159 konutla, Avcılar 5 bin 154 konutla, Bağcılar 5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor.

İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayıları ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:

Esenyurt 32.648

Başakşehir 11.660

Küçükçekmece 10.862

Pendik 10.117

Sancaktepe 9.760

Beylikdüzü 9.381

Kadıköy 8.913

Maltepe 8.827

Ümraniye 7.884

Bahçelievler 7.030

Tuzla 6.499

Kartal 6.214

Eyüpsultan 5.646

Çekmeköy 5.553

Sultangazi 5.356

Ataşehir 5.159

Avcılar 5.154

Bağcılar 5.079

Gaziosmanpaşa 4.991

Kağıthane 4.919

Büyükçekmece 4.776

Fatih 4.529

Silivri 3.949

Üsküdar 3.809

Arnavutköy 3.700

Şişli 3.559

Esenler 3.400

Zeytinburnu 3.192

Bakırköy 3.060

Bayrampaşa 2.866

Güngören 2.691

Sarıyer 2.214

Beşiktaş 1.933

Sultanbeyli 1.924

Beyoğlu 1.626

Şile 706

Çatalca 625

Beykoz 301

Adalar 199

TOPLAM 220.711

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:11
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