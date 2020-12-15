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Gündem İstanbul'da binanın balkonları çöktü! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da binanın balkonları çöktü! Yaralılar var

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle kapsamında boşaltılma kararı bulunan ancak hala oturumun olduğu bir binanın balkonları çöktü. Çökme esnasında balkonda olduğu belirtilen 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:14:00 -
İstanbul'da binanın balkonları çöktü! Yaralılar var

Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı bulunan ancak hala oturumun devam ettiği binanın 4 ve 5'inci katlarının balkonları yağmurun da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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