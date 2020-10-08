İstanbul'da beklenen yağış başladı
Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışın başladığı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, Marmara'daki dolu yağışı hakkında son dakika açıklaması yaptı. Muammer Bil, bu seferki dolu yağışının geçmiş dönemde olduğu gibi şiddetli olmayacağını ifade etti. Bil, beklenen dolu yağışının daha yerel bir yağış olacağını söyledi.
Öte yandan, İstanbul'da beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış, fırtına ve dolu ikazında bulunduğu Trakya'da Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum oluştu. İki mahallenin üzerinden geçen hortum, geçtiği bölgede ağaçları devirdi, çatıları uçurdu, elektrik tellerini kopardı.
Belediye ekipleri, yaşananların ardından ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.
Üsküdar'da sıkı tedbir
Önceki dolu yağışlarında araçları ve evleri hasar gören Üsküdar Dönmedolap Mahallesi sakinleri, otomobillerinin üzerine kilim, battaniye ve karton örterek iplerle sıkı sıkı bağladı.