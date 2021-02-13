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Gündem İstanbul'da beklenen oldu! Kar yağışı başladı
Gündem

İstanbul'da beklenen oldu! Kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:19:00 - 2021-02-13 23:22:36
İstanbul'da beklenen oldu! Kar yağışı başladı

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

Edirne'de kar yağışı

Edirne'de kar yağışı hafif şekilde başladı. Dünden itibaren hava sıcaklıklarının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıklar sıfırın altına indi.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine giren kentte kar yağışı başladı.

Hafif şekilde etkili olan yağışın gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına 1 olarak ölçülen bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 

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