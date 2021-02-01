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Gündem İstanbul'da beklenen büyük deprem: 'Devlet kentsel dönüşümün yapılmaması için elinden geleni yapıyor gibi'
Gündem

İstanbul'da beklenen büyük deprem: 'Devlet kentsel dönüşümün yapılmaması için elinden geleni yapıyor gibi'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, Türkiye'nin deprem gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 23:51:00 - 2021-02-02 00:27:37
İstanbul'da beklenen büyük deprem: 'Devlet kentsel dönüşümün yapılmaması için elinden geleni yapıyor gibi'

Türkiye, İzmir'de sabah saatlerinde art arda yaşanan depremlerle gündemine yeniden 'deprem gerçeğini' aldı. Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu da İstanbul'da beklenen büyük depremi hatırlatarak, "Devlet kentsel dönüşümün olmaması için elinden geleni yapıyor gibi." dedi.

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