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Yaşam İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Yaşam

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Arefe gününden bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. İstanbul'da yaşayan kişiler İstanbul'da bayram namazının kaçta kılınacağı merak ediliyor. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı: İstanbul bayram namazı saati 2021

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:26:00 -
İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Müslüman alemi heyecanla Ramazan Bayramını karşılarken bu sene İstanbul'da bayram namazı virüs önlemleri altında kılınacak. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da bayram namazı 06.22'de kılınacak.

Diğer tüm illerin bayram namazı saatleri 2021

Adana: 06.04
Adıyaman: 05.51
Afyonkarahisar: 06.20
Ağrı: 05.28
Aksaray: 06.07
Amasya: 05.55
Ankara: 06.08
Antalya: 06.23
Ardahan: 05.27
Artvin: 05.30
Aydın: 06.32
Balıkesir: 06.29
Bartın: 06.07
Batman: 05.39
Bayburt: 05.38
Bilecik: 06.20
Bingöl: 05.40
Bitlis: 05.34
Bolu: 06.12
Burdur: 06.23
Bursa: 06.23
Çanakkale: 06.34
Çankırı: 06.04
Çorum: 05.59
Denizli: 06.28
Diyarbakır: 05.43
Düzce: 06.14
Edirne: 06.30
Elazığ: 05.45
Erzincan: 05.42
Erzurum: 05.35
Eskişehir: 06.18
Gaziantep: 05.56
Giresun: 05.44
Gümüşhane: 05.41
Hakkari: 05.29
Hatay: 06.02
Iğdır: 05.24
Isparta: 06.22
İstanbul: 06.22
İzmir: 06.34
Kahramanmaraş: 05.56
Karabük: 06.07
Karaman: 06.12
Kars: 05.26
Kastamonu: 06.02
Kayseri: 06.00
Kırıkkale: 06.06
Kırklareli: 06.28
Kırşehir: 06.05
Kilis: 05.57
Kocaeli: 06.19
Konya: 06.14
Kütahya: 06.21
Malatya: 05.50
Manisa: 06.33
Mardin: 05.42
Mersin: 06.07
Muğla: 06.31
Muş: 05.36
Nevşehir: 06.03
Niğde: 06.05
Ordu: 05.46
Osmaniye: 06.00
Rize: 05.36
Sakarya: 06.17
Samsun: 05.52
Siirt: 05.36
Sinop: 05.55
Sivas: 05.52
Şanlıurfa: 05.50
Şırnak: 05.35
Tekirdağ: 06.28
Tokat: 05.53
Trabzon: 05.39
Tunceli: 05.43
Uşak: 06.25
Van: 05.29
Yalova: 06.21
Yozgat: 06.01
Zonguldak: 06.10

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