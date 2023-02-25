İstanbul'da barajların doluluk oranları güncelledi! İşte son gelen veriler

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da yağışlarının mevsim normallerinin altında kalması barajları da etkiledi. Kentin barajlarındaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde kaldı. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 25 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 35,23 oldu.

PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR

Kurak bir kış geçiren İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23 oldu. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibey Barajı ise drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen barajın bir kısmında suların çekildiği gözler önüne serildi.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktıı. fotomaç' göre: Alibey Barajı yüzde 11,57 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 33,59 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 6,91 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,06 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER



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Yurt genelinde hakim olan kuraklık İstanbul’da da kendini gösteriyor. İstanbul,'un önemli su kaynakları arasında yer alan Şile, Alibeyköy gibi bölgelerde bulunan barajların suyunun ciddi oranda azaldığı görüldü. Türkiye geneli kış aylarında kurak bir kış geçirmeye devam ederken barajların doluluk oranları endişe vermeye başladı. İstanbul’da da büyük oranda etkili olan kuraklık barajlardaki çekilmeyle tehlikeyi gözler önüne serdi.

Kuraklık riski vatandaşları tedirgin ederken, megakent İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı ise yüzde 35.23 oldu. Yağışların olmaması nedeniyle büyük bir kısmında suların çekildiği gözlenen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde kemerlerin ayaklarının ortaya çıktığı görülüyor.

Barajların doluluk oranı şöyle sıralandı:

Alibey Barajı yüzde 11.17

Büyükçekmece Barajı yüzde 35.12

Darlık Barajı yüzde 39.74

Istrancalar Barajı yüzde 41.04

Kazandere Barajı yüzde 3.06

Elmalı Barajı yüzde 36.36

Ömerli Barajı yüzde 50.29

Pabuçdere Barajı yüzde 6.91

Sazlıdere Barajı yüzde 33.59

Terkos Barajı yüzde 32.57".

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