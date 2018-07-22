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İstanbul'da baraj gölünde 2 çocuk boğuldu

İstanbul Sultangazi'de serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuk hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2018 Pazar 22:10
İstanbul'da baraj gölünde 2 çocuk boğuldu

İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde iddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki amca çocukları Serhat ile Muhammed Kızmaz serinlemek için göle girdi.

Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi.

 

Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuk Muhammed'in de cansız bedenine ulaştı.


 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 22:10
  1. İstanbul
  2. ambulans
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