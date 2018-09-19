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İstanbul’da az önce… Duvara asılı halde bulundu… Çok sayıda kişi yakalandı

Polis ekipleri İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Çok sayıda ‘torbacı’ gözaltına alınırken uyuşturucu maddelerin poşet içerisinde duvarlara asılı tutulması da dikkatlerden kaçmadı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 06:09
İstanbul’da az önce… Duvara asılı halde bulundu… Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz’da 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz’da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 11 adrese baskın yapıldı.

Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi göz altına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

"ÇOK SAYIDA KURUTULMUŞ VE TOPRAĞA EKİLİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

Beykoz Çiftlik Mahallesi’nde E.Y.’ye ait olduğu öğrenilen, iki katlı müstakil binaya özel harekat ekipleri şafak baskını yaptı. Adrese yapılan aramalarda, evin kiler bölümünde çok sayıda kurutulmuş esrar maddesi ele geçirilirken, narkotik köpeği “Night” müstakil evin bahçesinde dikilmiş köklü uyuşturucu maddesi buldu. Öte yandan adreste yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından E.Y. göz altına alındı.

Adreslerde armalar sürüyor

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 06:09
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