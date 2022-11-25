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Gündem İstanbul'da AVM'de şoke eden görüntüler!
Gündem

İstanbul'da AVM'de şoke eden görüntüler!

Her sektörde büyük indirimlerin yapıldığı bu günlerde AVM'lerde yoğunluklar yaşanıyor. Bugün İstanbul'daki birçok AVM'de kampanyalı ürünler için izdiham yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 12:44:00 -

İstanbul'da soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin açılma saatini sabırla bekledi.

AVM'lerin kapılarının saat 10.00'da açmasıyla birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşu başladı.

Ürünleri kapıştılar

Kadınların çoğunlukta olduğu kalabalık, mağazaların askı ve reyonlarındaki ürünleri adeta kapıştı.

Ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi.

DHA'nın haberine göre; yaşanan izdiham nedeniyle ürünler kısa sürede tükendi.

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