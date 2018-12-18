İstanbul'da AVM yangını! İtfaiye harekete geçti
İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan Kale Center AVM'nin spor salonunda çıkan yangın, itfaiyeyi harekete geçirdi.18 Aralık 2018 Salı 14:59
Güngören'de bulunan AVM'nin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.
AVM'nin içinde bulunan spor salonunun soyunma odası ve saunasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü.
Duman tahliyesi yapılırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
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