İstanbul'da av tüfeği çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da av malzemeleri satan bir iş yerinin deposundan 5 tüfek çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ellerinde pompalı tüfeklerle ilçedeki bir apartmana girmeye çalıştığına ilişkin görüntülerin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aynı gün, Üniversite Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 45 gündür kapalı olan av malzemeleri satan bir iş yerinin deposundan 5 av tüfeği çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Yapılan tespitler doğrultusunda, tüfekleri çaldığı öne sürülen Muhammet A. (26), Uğurcan S. (22) ve İkram Ahmet B. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı yerlerde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden İkram Ahmet B'nin emniyetteki ifadesinde, tüfekleri kendilerinin çaldığını, saklamak için Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir apartmana girdiklerini, apartmandakilerin fark etmesi üzerine silahları bırakamadan kaçtıklarını ve tüfeklerden ikisini sattığını, diğerlerini arkadaşlarına verdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



