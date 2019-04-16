İstanbul'da asker uğurlamasında drift yapan maganda yakalandı

Ortaya çıkan görüntülerde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir grup genç, asker arkadaşlarını uğurlamak için Yağlıdere Parkı’nda toplandı. Sokakta meşaleler yakan gençler, burada bir süre eğlendikten sonra araçlarına binerek yola çıktı.

Gruptan ayrılan bir otomobil sürücüsü, kavşakta bekleyen yolcu otobüsüne aldırış etmeden dakikalarca drift yaptı. Vatandaşları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alıkoyan magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

7 bin 710 lira ceza yedi

Ortaya çıkan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Plakası tespit edilen araç bulundu. Ve sürücüsü T.D. gözaltına alındı. Trafik Şube de yapılan işlemlerin ardından çeşitli suçlardan toplam 7 bin710 lira para trafik cezası kesildi.

Ehliyetine el konuldu

Para cezası dışında, Karayolları Trafik Kanunu Trafik Cezası Madde 67/1-d ‘Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi’ maddesi gereği de ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.



