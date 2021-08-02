Uzmanlar salgının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde 74 milyon doza yakın aşı uygulandı. Halen 22 bine yakın kişi aşı olmadı. Aşı olmayanlar ise kendilerine yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Son olarak ekmek satışlarına yönelik bir açıklama yapıldı. Peki, aşısı olmayana ekmek satılmayacak mı?

İstanbul'da aşı olmayanlara ekmek satılmayacak mı?

İstanbul’da altı ilçede aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satışı yapılmayacak. İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek; Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler’de fırınlarda aşı olmayanlara ekmek satılmayacağını, fırınlarda müşterilerin aşı durumu kontrol edildikten sonra satış yapacaklarını belirtti.

Çiçek, “Bu kararın tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye’nin bir kapanmaya daha gücü yok” dedi.