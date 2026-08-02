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Yerel Tokat’ta apartman yangını: Mahsur kalanlar merdivenli araçla kurtarıldı
Yerel

Tokat’ta apartman yangını: Mahsur kalanlar merdivenli araçla kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tokat’ta apartman yangını: Mahsur kalanlar merdivenli araçla kurtarıldı

Tokat’ta 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Binada mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiyenin merdivenli aracıyla tahliye edildi.

Tokat’ın Devegörmez Mahallesi’nde bir daireden yükselen alevler, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Hacı Mehmetbey Caddesi’ndeki Emine Hanım Apartmanı’nın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların dumanları fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın, Devegörmez Mahallesi Hacı Mehmetbey Caddesi'ndeki 5 katlı Emine Hanım Apartmanı’nın 2'nci katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye erleri tarafından merdivenli araçla güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ise hazırda bekleyen ambulanslarda tedavi edildi. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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