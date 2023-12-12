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Yaşam İstanbul'da artık her sokakta sonunda üç adımla dönüşüm' Yeni hamle: Yüksek riskli alanlarda kentsel dönüşüm başlayacak!
Yaşam

İstanbul'da artık her sokakta sonunda üç adımla dönüşüm' Yeni hamle: Yüksek riskli alanlarda kentsel dönüşüm başlayacak!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 22:59:00 - 2023-12-12 23:14:49
İstanbul'da artık her sokakta sonunda üç adımla dönüşüm' Yeni hamle: Yüksek riskli alanlarda kentsel dönüşüm başlayacak!

Yer yer Kentsel Dönüşüm Yasası Meclis’ten geçti. Türkiye'nin son hamleleri arasında deprem konusu da var: Hiç hesapta olmayan deprem felaketlerinin ardından İstanbul’da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılıyor. İşte 3 adımla dönüşümün hamlesi

Kentsel Dönüşüm Yasası Meclis’ten geçti. Deprem felaketlerinin ardından İstanbul’da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılıyor. İşte 3 adımla dönüşümün detayları…

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren yasa Meclis’te kabul edildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NE GETİRİYOR?

İlk olarak yeni 'Kentsel Dönüşüm Yasası' çerçevesinde İstanbul’daki 188 alanda devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında artışa gidilecek.

Yani 188 şantiye alanının yanı sıra yüksek riskli ve riskli alanlarda yeni dönüşüm çalışmalarına başlanacak.

İkinci adımda nisan ayında başvuruları alınmaya başlanan ve şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin bağımsız birim için başvuru yapılan ‘yarısı bizden’ kampanyası ile 200 bin konut dönüştürülecek. Kentsel dönüşümle birlikte yapıların özellikleri de öne çıkıyor.
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Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, “Kentsel Dönüşüm Yasası’nda 3 tane ana dönüşüm ayağı vardı. Bunlardan bir tanesi finansman ayağı, diğer ayağı zaten halloldu. Bunun dışında bir tek eğitim ayağı kalıyor. Bir tek eğitim ayağı kaldı, kentsel dönüşümün hızlanacağını ve doğru adımlarla ilerleyebileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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