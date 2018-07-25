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İstanbul'da arkadaşları için tuttukları kiralık gaspçı kendilerini dolandırdı

İstanbul Şişli'de arkadaşlarını gasp ettirmek isteyen 3 kişi, kiralık gaspçı tuttu. Gasp ettirmek istedikleri arkadaşları ile kendilerini de yaralayan gaspçı 500 bin lirayı alarak kaçtı. Yakalanan 3 arkadaşın ise, "Kiraladığımız tetikçi bizi kandırdı" dediği öne sürüldü.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
İstanbul'da arkadaşları için tuttukları kiralık gaspçı kendilerini dolandırdı

Aksiyon filmlerine konu olacak olay 20 Temmuz'da Şişli'de yaşandı. Sözcü'nün haberine göre, 28 yaşındaki Ersin Y. reklamcılık işiyle uğraşıyordu. Ersin Y.'nin bir şirketten 500 bin lira alacağı olduğunu öğrenen Osman Ö, Özkan G. ve Yasin A. isimli arkadaşları gasp planı hazırladı.

GASP İÇİN KİRALADILAR

Plan çerçevesinde 3 şüpheli Ersin Y.'yi gasp etmesi için bir kişiyi kiraladı. Olaydan haberi olmayan Ersin Y. 20 Temmuz günü Yasin A. ile 500 bin lirayı tahsil etmek için Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki bir bankaya geldi.

Bankadan paraları çeken ikili araçla seyir halindeyken motorsikletli bir gaspçı tarafından önleri kesildi. Motosikletten inen silahlı gaspçı Ersin Y.'yi  göğsünden yaralarken, araçta bulunan Yasin A.'yı da başından vurduktan sonra paraları alarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürürken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hastanede ekipler, hastanede yaralıların ifadesine başvurdu. İfade alma işlemleri devam ederken, polis ekipleri hastaneye gelen Ersin Y.nin arkadaşı olan Osman Ö.'nün şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine gözaltına aldı. Polis, sorguya aldığı Osman Ö.'nün çelişkili ifade vermesi üzerine cep telefonunu incelemeye aldı.

ÇAPRAZ SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucu Osman Ö.'nün olay anı ve sonrasında sık sık görüşme yaptığı Özkan Ö.'yü de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette çapraz sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Osman Ö, Özkan G. ve Yasin A. isimli 3 şüpheli arkadaşları Ersin Y.'yi gasp etmeleri için bir kişi tuttukları ancak gaspçının kendilerini tutanları da aldattığı belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucu arkadaşlarını gasp ettirdiği belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gaspçı ise aranıyor.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
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