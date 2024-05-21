  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Denizli’de neler oluyor?! Tam 20 mahalle karantinada

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: En son kullanılacak kelime kumpastır

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında 72 şüphelinin yargılanmasına başlandı: Adnan Oktar değil ama o isim tahliye edildi

121 Filistinlinin öldüğü işgal altındaki Cenin’de durum giderek kötüleşiyor: Cenin’de çatışmalar şiddetlendi

Kemalistlerden çıt yok! Cezayı HDP'liler yedi ses Özgür'den geldi

Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

‘Dolar 50 olur’ diye yırtınıp duruyorlar! ABD bankasından çakma ekonomistlere tokat

Prens Selman Arapların gündemindeki konu hakkında konuştu

Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi

Selçuk Bayraktar'dan İran'daki kazaya ilişkin açıklama! ''Bunu yapabilecek dünyada bir tek AKINCI var''
Yerel İstanbul'da araçlar didik didik arandı!
Yerel

İstanbul'da araçlar didik didik arandı!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:11:00 - 2024-05-21 23:11:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı ekipleri katıldı.

Araçlar denetlendi

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak didik didik aranırken sürücülerin belgeleri de kontrol edildi.

Aksaray'da polisler bayram denetiminde
Aksaray'da polisler bayram denetiminde

Yerel

Aksaray'da polisler bayram denetiminde


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurnazlık denetime takıldı! Trafikte ihlal yapanlara rekor ceza
Kurnazlık denetime takıldı! Trafikte ihlal yapanlara rekor ceza

Yaşam

Kurnazlık denetime takıldı! Trafikte ihlal yapanlara rekor ceza

Ekrem ve avanesinin "İsrafı engelledik" yalanını İBB denetim raporu ifşa etti!
Ekrem ve avanesinin “İsrafı engelledik” yalanını İBB denetim raporu ifşa etti!

Siyaset

Ekrem ve avanesinin “İsrafı engelledik” yalanını İBB denetim raporu ifşa etti!

SGK 81 ilde düğmeye bastı! Tek tek denetim başlattı! O kişilerin maaşları kesildi, faiziyle geri alınacak
SGK 81 ilde düğmeye bastı! Tek tek denetim başlattı! O kişilerin maaşları kesildi, faiziyle geri alınacak

Ekonomi

SGK 81 ilde düğmeye bastı! Tek tek denetim başlattı! O kişilerin maaşları kesildi, faiziyle geri alınacak

Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun, partisini fena bombaladı! O metin, CHP'li bir bakan denetiminde yazılsa ancak bu kadar olurdu
Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun, partisini fena bombaladı! O metin, CHP'li bir bakan denetiminde yazılsa ancak bu kadar olurdu

Medya

Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun, partisini fena bombaladı! O metin, CHP'li bir bakan denetiminde yazılsa ancak bu kadar olurdu

Denetimi bypass eden kamu arazisindeki 5 yıldızlı oteller aslında Türk milletine borçlu: ANTOP, "Bütün pazarlarda tek fiyat" uygulamasına geçti Otellerde "milliyet farkı" ANTOP’u isyan ettirdi
Denetimi bypass eden kamu arazisindeki 5 yıldızlı oteller aslında Türk milletine borçlu: ANTOP, “Bütün pazarlarda tek fiyat” uygulamasına geçti Otellerde “milliyet farkı” ANTOP’u isyan ettirdi

Gündem

Denetimi bypass eden kamu arazisindeki 5 yıldızlı oteller aslında Türk milletine borçlu: ANTOP, “Bütün pazarlarda tek fiyat” uygulamasına geçti Otellerde “milliyet farkı” ANTOP’u isyan ettirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23