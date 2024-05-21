İstanbul'da araçlar didik didik arandı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı ekipleri katıldı.
Araçlar denetlendi
Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak didik didik aranırken sürücülerin belgeleri de kontrol edildi.
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