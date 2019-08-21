0553 313 94 23

İstanbul'da aracın çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
İstanbul'da aracın çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde ilerleyen Suat Ü'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nejat D'ye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü gözaltına alındı

Sağlık ekipleri, Nejat D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nejat D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
  1. Halkalı Merkez Mahallesi
  2. İstanbul Küçükçekmece
  3. Suat Ü
  4. hafif ticari araç
  5. sağlık ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oğlunu bıçakladığı iddia edilen baba tutuklandı
    1. Oğlunu bıçakladığı iddia edilen baba..
    2. Antalya’da 2 ayrı hırsızlık olayının..
    3. Şırnak’ta bir PKK’lı etkisiz hale..
    4. "Bedeli herkes için bir ve aynıdır"
    5. 5 AB ülkesi Open Arms sığınmacılarını..
    6. Amatör Liglerde gruplar belli oldu
    7. Mersin'de denizde kaybolan iki kişi..
    8. Ara Güler’in gözünden Bursa
    9. Zonguldak'ta köpeğe işkence iddiası
    10. "Yemen'in güneyindeki ayaklanma..
    11. Ankara voleybolun da başkenti olacak
    12. Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale..
    13. Trump'ın ziyaretini ertelemesi..
    14. Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı
    15. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    16. Tekirdağ'da sosyal medyadan terör..
    17. Depreme dayanıklı bina nasıl..
    18. Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: “CHP..
    19. KKTC Başbakanı Ersin Tatar:
    20. Eskişehir’deki zincirleme trafik..
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    23. Tunceli’de 3.9’luk deprem
    24. Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular
    25. Efeler turp gibi
    26. 7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut..
    27. BM'den İdlib'e insani yardım
    28. Metin Feyzioğlu: Kavga mı edelim
    29. Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020..
    30. "Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!