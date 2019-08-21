İstanbul'da aracın çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde ilerleyen Suat Ü'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nejat D'ye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü gözaltına alındı
Sağlık ekipleri, Nejat D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nejat D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
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