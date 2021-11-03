İstanbul'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirenlere gözaltı
Türkiye Gençlik Birliği, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, Liman ziyareti için Türkiye’ye gelen ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait gemide görevli askerin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. Valilik çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparak dün Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu’na demirlendi. Türkiye Gençlik Birliği, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken, ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındığı belirtildi.