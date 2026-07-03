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Yerel İstanbul'da akılalmaz kaza: Rampa yukarı çıkmak isterken arabanın üstüne çıktı!
Yerel

İstanbul'da akılalmaz kaza: Rampa yukarı çıkmak isterken arabanın üstüne çıktı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:

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İstanbul'da akılalmaz kaza: Rampa yukarı çıkmak isterken arabanın üstüne çıktı!

Küçükçekmece'de dik rampayı çıkmaya çalışırken geri geri kayan otomobil, hızını alamayarak kaldırıma vurduktan sonra park halindeki hafif ticari aracın üzerine çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Olay 14.30 sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi Hakkı Bey Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre dik rampadan çıkmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 UE 0297 plakalı aracın sürücüsü geri geri kaymaya başladı. Otomobil, önce rampada bulunan iki araca çarptı daha sonra kaldırıma vurdu. Hızını alamayan otomobil ardından 34 HZ 4125 plakalı park halindeki hafif ticari aracın üzerine çıktı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da hasar meydana geldi.

Olayı anlatan Murat Candan isimli bir vatandaş, "Burada oturuyordum. Ses üzerine geldim. Rampadan geri geri geliyor. 2 araca daha vuruyor. Geliyor bu kaldırıma vuruyor. Kaldırıma vurduktan sonra diğer aracın üzerine çıkıyor. Ölü ya da yaralı yok. Görünmez kaza diye buna denir. Siyah araç park halindeydi" dedi.

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