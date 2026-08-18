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Yerel Uyuşturucu kullanan oğlunu tüfekle öldürmüştü! O baba teslim oldu
Yerel

Uyuşturucu kullanan oğlunu tüfekle öldürmüştü! O baba teslim oldu

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Uyuşturucu kullanan oğlunu tüfekle öldürmüştü! O baba teslim oldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba, polis merkezine giderek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Aktepe Mahallesi'nde B.K. (46) ile oğlu Furkan K. (21) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.K, oğlunu yanında bulunan pompalı tüfekle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Furkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Furkan K'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından B.K, silahıyla polis merkezine giderek teslim oldu.

Öte yandan Furkan K'nin uyuşturucu kullandığı, kavganın bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.

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