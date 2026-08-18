Böbrek taşı vakalarında dikkat çeken artış: Her 10 kişiden biri risk altında

Toplumda yaklaşık her 10 kişiden birinde görülen böbrek taşı hastalığı, zamanında tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının kaybına ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, özellikle şiddetli ağrıya ateşin eşlik ettiği durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Şiddetli bel ağrısıyla başlayan böbrek taşı, tedavi edilmediğinde yalnızca ağrıya değil, kalıcı böbrek hasarına da neden olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, taşın yerine ve büyüklüğüne göre tedavinin değiştiğini belirterek, düzenli takip ve yeterli sıvı tüketiminin taş oluşumunu önlemede kritik rol oynadığını vurguladı.