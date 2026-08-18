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Sağlık
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Böbrek taşı vakalarında dikkat çeken artış: Her 10 kişiden biri risk altında

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Böbrek taşı vakalarında dikkat çeken artış: Her 10 kişiden biri risk altında

Toplumda yaklaşık her 10 kişiden birinde görülen böbrek taşı hastalığı, zamanında tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının kaybına ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, özellikle şiddetli ağrıya ateşin eşlik ettiği durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Şiddetli bel ağrısıyla başlayan böbrek taşı, tedavi edilmediğinde yalnızca ağrıya değil, kalıcı böbrek hasarına da neden olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, taşın yerine ve büyüklüğüne göre tedavinin değiştiğini belirterek, düzenli takip ve yeterli sıvı tüketiminin taş oluşumunu önlemede kritik rol oynadığını vurguladı.

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Foto - Böbrek taşı vakalarında dikkat çeken artış: Her 10 kişiden biri risk altında

Tedavi edilmeyen taş böbreğe kalıcı zarar verebilir Böbrek taşının toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Atış, "Toplumumuzun yaklaşık yüzde 10-12’sinde böbrek taşı görülüyor. Taş hastalığı doğru zamanda ve uygun şekilde tedavi edilmezse böbreğin fonksiyonunu kaybetmesine kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara neden olabilir. Tedavi planı; taşın büyüklüğüne, bulunduğu yere ve böbrekte oluşturduğu hasara göre belirlenmelidir" dedi.

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Foto - Böbrek taşı vakalarında dikkat çeken artış: Her 10 kişiden biri risk altında

Ağrı acil müdahale gerektirebilir Taşın idrar kanalını tıkamasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Prof. Dr. Atış, "Kanala düşen taş böbrekte tam tıkanıklığa neden olduğunda böbrek fonksiyonları bozulabilir ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlar gelişebilir. Özellikle şiddetli ağrıya ateşin eşlik ettiği hastalarda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır. Bu hastaların çoğunda hastaneye yatış, antibiyotik tedavisi ve böbreğin rahatlatılmasına yönelik girişimler gerekebilir" diye konuştu.

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Foto - Böbrek taşı vakalarında dikkat çeken artış: Her 10 kişiden biri risk altında

Bol su içmek taşın tekrarını önlemede en etkili yöntem Taş hastalığının tekrar etmesini önlemek için yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Atış, "Günlük sıvı tüketimi artırılmalı ve idrar miktarı yeterli seviyede tutulmalıdır. Özellikle yaz aylarında terlemeyle sıvı kaybı arttığı için daha fazla su içilmesi gerekir. Ayrıca kırmızı et tüketimi dengelenmeli, yemeklere ilave tuz eklenmemeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve gereksiz vitamin takviyelerinden kaçınılmalıdır. Özellikle yüksek doz C vitamini bazı kişilerde böbrek taşı oluşumunu artırabilir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Böbrek taşı vakalarında dikkat çeken artış: Her 10 kişiden biri risk altında

Tedavi taşın boyutuna göre planlanıyor Böbrek taşı tedavisinde farklı yöntemlerin uygulandığını belirten Prof. Dr. Atış, "İki santimetrenin altındaki taşlarda şok dalga tedavisi veya endoskopik lazer yöntemleri tercih edilebilirken, daha büyük taşlarda böbreğe küçük bir kesiyle ulaşılarak taşlar kırılıp çıkarılabiliyor. Gerekli durumlarda laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemlerinden de yararlanıyoruz. Burada en önemli nokta hastaya en uygun tedavi yönteminin zamanında uygulanmasıdır" diye konuştu.

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