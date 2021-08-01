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Gündem

İstanbul'da 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi

İstanbul Sultangazi’de düğün evi önünde havaya atılan mermilerden biri, evinin balkonundaki 9 yaşındaki bir çocuğa isabet etti. Başından yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 21:03:00 -
İstanbul'da 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi

Düğün evi önünde toplanan kalabalık gruptan bazıları havaya ateş açmaya başladı. Vatandaşların uyarılarına aldırmayan bir kişi silahını ateşlediği esnada evinin balkonunda bulunan 9 yaşındaki Eymen Avcı isimli çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı'na göre yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay sonrası sokakta taraflar arasında kavga çıktı. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı ancak birkaç sokak ötede saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yaşanan olayı anlatan Hikmet Özkan, “Düğün konvoyu vardı. İki kişiden biri havaya kurusıkı silah ile diğeri ise gerçek mermi sıktı biz ‘silah sıkmayın’ dedik. Kendisini havaya ateş açmaması için uyardık ancak devam ettiler 9 yaşındaki yeğenimiz vuruldu” dedi.

Olay yerinde bulunan Mustafa Kenpez ise, “Havaya gerçek silah ve kurusıkı ile ateş açtılar. Biz de kendilerini uyardık ancak dinlemediler o esnada yukarıdan bir abla bağırınca çocuğunun vurulduğunu anladık” şeklinde konuştu.

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