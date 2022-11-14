14 Kasım Pazartesi günü İstanbul’un pek çok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

İstanbul’da 9 saatlik elektrik kesintisi | BEDAŞ AYEDAŞ planlı kesinti saatleri elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ATA, BARAJ , BARAJ YOLU, DEĞİRMEN, DİLEK , ESİNTİ , FESLEĞEN , FIRIN , RADAR , SARMAŞIK , TERKOS-KARABURUN , UMMAN , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , ÇİÇEK sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah FISTIKÇAMI , GÖLYAYLA , KARACASU, KUMLU, PLAJ , RADAR , SÜMBÜL, TERKOS-KARABURUN sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 14/11/2022 13:00:00 - 14/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURNAZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN, GÜLİSTAN, YEŞİL sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ATELYE, BEKAR, HATUN, KADER, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, MİNİK, NAİM ATEŞ, OCAK, RAFETBABA, RÜZGAR, TUNCA, ZİYA, ÇIRA, ÇİÇEK, ÜLKÜ sk / MERKEZ mah TALİMHANE sk bölgelerinde 14/11/2022 13:00:00 - 14/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2195., 2196., 2197. sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1696 sk, 1681.sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KUYULU sk bölgelerinde 14/11/2022 14:00:00 - 14/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ŞEHİT YUNUS ÇAÇA sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OSMAN GAZİ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., ATATÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 14/11/2022 12:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah TÜRKBEYİ sk bölgelerinde 14/11/2022 12:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk / İSMET PAŞA mah KAMER sk bölgelerinde 14/11/2022 11:00:00 - 14/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., 122., 124., 126., 35., 98., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BAŞ, KANARYA, MEHTAP, TAŞLIK, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, KANARYA, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AMBARLI, BAHÇELİ, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PİREN, UYSAL sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah YONCA sk / İNÖNÜ mah 403., 408., 409. sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AKASYA, ALTUNİZADE BAĞ, AYTEN, CELEBOĞLU, DALGIÇ, İNAN sk / RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, AYTEN, HACI EŞREF , SİLAHTAR HÜSEYİN, TOPÇU HASAN, TOPÇULAR DEĞİRMENİ sk / TOPÇULAR mah ALTUNİZADE BAĞ, HACI EŞREF sk bölgelerinde 14/11/2022 11:00:00 - 14/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ATATÜRK, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, MUSABEY, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ZEYREK MEHMETPAŞA sk / KALENDERHANE mah ISLAH sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, REVANİ ÇELEBİ sk / ZEYREK mah ATATÜRK, FERHATAĞA, HACI ÖMERPAŞA, HÜSAMBEY, KENDİR, KIRBACI, KOVACILAR, PİRİ, SERDAB, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah BAŞBAKKAL, BAŞBAKKAL MEYDANI, HATİP, HATİP 1. ÇIKMAZI, HATİP 2. ÇIKMAZI, KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALEDİBİ, KATİP MURAT CAMİİ, KEMİKLİ BURUN, MELEK HATUN, MELEK HATUN CAMİİ, MELEK ÇEŞMESİ, SİMKEŞ CAMİİ, SİMKEŞ MEVKİİ, TOPKAPI KARAKOLU, TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI sk / MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk bölgelerinde 14/11/2022 13:00:00 - 14/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, HUCCET, HURİ, KÖPRÜLÜZADE, SEYYİD ÖMER CAMİİ, VEZİR sk bölgelerinde 14/11/2022 15:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 14/11/2022 10:30:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah AZİZE, GÜL, KARANFİL, LEYLAK, MENEKŞE, NANE, PAPATYA, ÇİNÇİNDERE, ÖZDENLER, ŞAHİN sk bölgelerinde 14/11/2022 08:30:00 - 14/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KÖKNAR, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HAMAM, LEVENT, MEDİNE, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 14/11/2022 10:00:00 - 14/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah KILIÇ ALİ sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah CAMİİ ŞERİF, HAYIRLI ÇIKMAZI, KADİFE , MUHTARLIK, SIRMACILAR., TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah SELVİ, VAKIF sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk bölgelerinde 14/11/2022 09:30:00 - 14/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AKDİYEN, DENİZEVLER, ERDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, NECATİ KALFA, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, SALI, SAMANYOLU, SERDAROĞLU, TERAKKİ, YAYLA, ÖZBEK sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜRBÜZ, MİTHAT PAŞA sk bölgelerinde 14/11/2022 10:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, DR. ŞEVKETBEY sk bölgelerinde 14/11/2022 10:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/11/2022 10:00:00 - 14/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜRBÜZ, MİTHAT PAŞA sk bölgelerinde 14/11/2022 10:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, DR. ŞEVKETBEY sk bölgelerinde 14/11/2022 10:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/11/2022 10:00:00 - 14/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 304., 305., 305/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1475., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1480., 1481., 1481/1., 1482., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 14/11/2022 09:30:00 - 14/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 14/11/2022 10:30:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKOZ ANADOLUFENERİ, ANADOLU FENERİ YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BEYKOZ MERKEZ, FEVZİ PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇEKMEKÖY MEHMET AKİF, NAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.11.2022 12:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

KADIKÖY 14.11.2022 09:30 - 16:30 GÜNEŞLİ, HİLMİPAŞA, LÜLE, ŞAKACI, TAÇ, ORAL, KADIPAŞA

KADIKÖY 14.11.2022 09:30 - 16:30 GÜLAY, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, HAZIM TEPEYRAN

KARTAL 14.11.2022 09:00 - 17:00 BETÜL, BANKALAR, TOMURCUK, CİHAN, EBRU

MALTEPE GÜLSUYU, E-5 YANYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

PENDİK 14.11.2022 09:30 - 17:00 ATLAS, KUŞAK, ATABARI, HASIR, DEFNE, DİYAR, E-5 YAN YOLU, FAVORİ, FERDİ, KALYON, SIR, KARLICA, KAYIN, KERVAN, KİRAZLI, KORUR, LOJMAN, PLATİN, SAHİL, TRABLUS, MAKAM

PENDİK 14.11.2022 09:00 - 18:00 Etkilenen Cadde / Sokak ZEMBEREK, İMAMI AZAM, HÜKÜMDAR, HARBİYE, SARAYBAHÇE, ÖMER MUHTAR, KALENDER, YOL, DERMAN, ÖZDEŞ, ILICA, HEVESKAR, GÜLHANE, BERİVAN, SİNE, SİPAHİ, UZUN, SİNEM, MUALLİM, UÇAR, AY IŞIĞI, BALIKÇI, KANDİLLİ, KAR, GÖLGELİ, PALAMUT

SANCAKTEPE 14.11.2022 09:30 - 16:30 ZEYLAN, ATATÜRK, KALKAN, ÇAM, YEDEK, ÇİÇEK, ŞENNUR, GELENEK, UYSAL, EYLÜL, GÖKSEL, YÜKSEL, AYSUN, CEVİZ, DİYAR, ŞAFAK, MERTEL, CAN, ARAS, FENER

SANCAKTEPE 14.11.2022 09:30 - 16:30 MERİH, SEMİH SANCAR, SERDAR, TANER, TERAZİLER, YALI, YALÇIN, ŞENER, AHMET TANER KIŞLALI, ATALAY, ATASOY, CANER, DOĞAN, DUMAN, AKSOY, BALÖREN, AKBULUT, CEMAL GÜRSEL, ESLEM, MERKÜR, SONER, YENİ, HUDUT

ŞİLE 14.11.2022 09:30 - 16:30 HAZAN, LABADA, ÇAĞDAŞ, DEVRAN, HODAN, REYHAN, MADIMAK, UYGAR, EBEGÜMECİ, BRONZ, PARLAK, ÇALIKUŞU, TAVUS KUŞU, ARI KUŞU, BORAN, YENİKÖY, MOTİF, PAPAĞAN, BİLLUR, İSPİNOZ, AKBABA, İBİBİK

ÜMRANİYE 14.11.2022 09:30 - 15:30 MAHİNUR, ERAY, HAKAN, SERAP, YAVUZ SELİM, BOZKIR, MENEKŞE, NİLAY, KUŞDİLİ, KUĞU, CELAL, COŞKUN, EFDAL, GEÇİT, SIRIM, KUYU, NİL, SELDA

ÜSKÜDAR 4.11.2022 10:00 - 17:00 MİLLİ, PEMBEKARANFİL, ZAFER, BAĞLARİÇİ, ARAÇ, ZAFERLER