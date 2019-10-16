İstanbul'da 8. kattan düşen doktor öldü Ataşehir'de, bir binanın 8. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Beyin cerrahı olduğu öğrenilen Dilber Ayçiçek Çeçen, ikamet ettiği Ataşehir Bulvarı'ndaki sitede bulunan 12 katlı binanın 8. katından düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi doktor eşi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlıkekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgede incelemelerde bulunan polis, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

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