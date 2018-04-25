İstanbul'da 8 DHKP-C'li paketlendi!
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.25 Nisan 2018 Çarşamba 10:06
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin 1 Mayıs'ta kalabalalıklar arasına karışarak olay çıkaracağı öne sürüldü.
8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
YORUM YAZ