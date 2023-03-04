Ali İhsan Karahasanoğlu, altılı masa krizini değerlendirdiği yazısında, "İstanbul’da 7.5 beklerken Ankara’da 10 şiddetinde deprem!" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İstanbul’da 7.5, bilemediniz 7.7 şiddetinde bir deprem beklerken..

Deprem Ankara’da oldu. Hem de 7.5 falan değil. 10 şiddetinde deprem.

Bu köşeden çok hatırlattık.

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“Altyapınız, yani zemininiz kötü” dedik.

Sizi birbirinize bağlayacak olan çimento kötü..

Zeminin üzerinde diktiğiniz, büyük iddialarla donattığınız yüksek bina kötü..

“Birbirine benzemeyen 6 parti mümkün değil, ayakta kalamaz” dedik. “Hele hele, dışardan ekleme yapılan malzemeler, bu binayı daha da kötüleştiriyor, HDP’nin sizin aranızda ne işi var” dedik.

Dinletemedik.

Ve bu şartlar altında, biz küçük bir sarsıntı ile 6 artı 1 ittifakı için yıkım beklerken..

Sarsıntının da, gizli ortak HDP yüzünden yaşanacağını beklerken..

İyi Parti’nin yıkım için bahane aradığını, söylerken..

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