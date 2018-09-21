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İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon! 13 bin 500 adet ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 20 Eylül'de Kadıköy'de 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 bin 500 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 11:12
İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon! 13 bin 500 adet ele geçirildi

Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonda, 13 bin 500 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Kadıköy'de çok sayıda kırtasiye ve kitabevinin, başta üniversite olmak üzere farklı türdeki birçok kitabı, sahte bandrollü veya bandrolsüz üretip, il genelinde sattığını belirledi.

4 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından 20 Eylül'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 bin 500 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:12
  1. sahte bandrollü kitap
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi
  3. bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap

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