  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya onu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti! O ülkeye şok
İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! Açıklama yapıldı
Ateş Vadisi 2021 askeri tatbikatı Umman’da başladı
ABD’den İran açıklaması: Ortak yanıt verilecek!
Gündem İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! Açıklama yapıldı
Gündem

İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! Açıklama yapıldı

İstanbul'da 6 ilçeye hatlarda yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 14:44:00 -
İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! Açıklama yapıldı

İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hatlardaki arız nedeniyle su kesintisi yaşandı. Ekipler, arılaları gidermek için çalışma başlattı.

İSKİ'den su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul’da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir. İdaremizden kaynaklanmayan bahse konu su kesintilerinin detaylı bilgilerine https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden ulaşılabilir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay