İstanbul’da 5500 yıllık Türk mührü! Beşiktaş’ta Kurgan mezarları bulundu

Kazı alanında, Orta Asya ve Altay kültürünün en belirgin özelliği olan Altay tipi 78 adet kurgan mezar tespit edildi. Yuvarlak planlı, taş dizileriyle oluşturulan bu mezar tipi, Avrasya bozkırlarında yaşayan Türk topluluklarının ölü gömme geleneklerinin İstanbul’un göbeğindeki izdüşümü olarak bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İki Gizemli Heykel ve Eli Belinde Tamgası

Mezarların yanı sıra kazı alanında bulunan 2 adet taş heykel, keşfin en can alıcı noktasını oluşturuyor. Bu heykellerin üzerinde, Türk kilim dokumalarında ve el sanatlarında binlerce yıldır yaşatılan "Eli Belinde" motifi (Ak-Ana/Umay Ana sembolü) ve kadim Türk tamgaları bulundu.

Tamgalar: Heykeller üzerindeki işaretler, bu toplulukların sadece fiziksel varlıklarını değil, ortak bir kültürel ve sembolik dili paylaştıklarını da kanıtlıyor.

"Tarih Yeniden Yazılıyor"

Bugüne kadar Türklerin Anadolu’ya girişi için milat kabul edilen 1071 tarihi, bu keşifle birlikte yerini çok daha derin bir geçmişe bırakıyor. Beşiktaş buluntuları, Türklerin 5500 yıl önce de İstanbul Boğazı’nın kıyılarında yaşadığını, burada bir kültür ve medeniyet kurduğunu bilimsel bir gerçek olarak ortaya koyuyor.

Sonuç: İstanbul Bir Türk Şehridir

Arkeologlar ve tarihçiler, Beşiktaş'taki bu buluntuların sadece İstanbul değil, dünya tarihi için de kritik önemde olduğunu vurguluyor. M.Ö. 3500 yılına ait bu mezarlar ve üzerindeki tamgalar, Türk milletinin bu topraklardaki tapusunun ne kadar eski ve köklü olduğunun en somut ıspatıdır.

Gelişmeler: Kazı alanından çıkarılan iskeletler üzerinde yapılacak DNA analizleri, bu kadim İstanbulluların genetik bağlarını ve göç yollarını daha net bir şekilde aydınlatacaktır.