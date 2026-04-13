  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum Özgür ‘ara’da takıldı kaldı! Gayrimenkulden kasasına giren 1,3 milyar dolar! Mansur’un tek bildiği satış! Oda TV'de Mehmet Şimşek üzerinden kirli provokasyon: Ismarlama tarihle suikast iması! Fatih Altaylı yöntemini devraldılar CHP, CHP’lileri soyuyor: İzmir CHP’de isyan var! Özgür Özel’e sert tepki! Siyonistin piyonuydu maskarası oldu! Antalya'da şiddetli deprem! Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz mesajı: Düşman ölümcül girdaba hapsolur Herkes araştırıyor! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne 1974 göndermesi: "Mecburiyet mi, tercih mi?"
Gündem

İstanbul’da 5500 yıllık Türk mührü! Beşiktaş’ta Kurgan mezarları bulundu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta yürütülen metro kazıları, sadece bir ulaşım projesi değil, tarihin akışını değiştiren bir "zaman makinesine" dönüştü. M.Ö. 3500 yılına, yani günümüzden tam 5500 yıl öncesine tarihlenen buluntular, Türklerin Anadolu ve İstanbul’daki varlığını binlerce yıl geriye çekiyor.

Kazı alanında, Orta Asya ve Altay kültürünün en belirgin özelliği olan Altay tipi 78 adet kurgan mezar tespit edildi. Yuvarlak planlı, taş dizileriyle oluşturulan bu mezar tipi, Avrasya bozkırlarında yaşayan Türk topluluklarının ölü gömme geleneklerinin İstanbul’un göbeğindeki izdüşümü olarak bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İki Gizemli Heykel ve Eli Belinde Tamgası

Mezarların yanı sıra kazı alanında bulunan 2 adet taş heykel, keşfin en can alıcı noktasını oluşturuyor. Bu heykellerin üzerinde, Türk kilim dokumalarında ve el sanatlarında binlerce yıldır yaşatılan "Eli Belinde" motifi (Ak-Ana/Umay Ana sembolü) ve kadim Türk tamgaları bulundu.

  • Ak-Ana / Umay: Türk mitolojisinde doğurganlığı, bereketi ve koruyuculuğu simgeleyen kutsal dişil enerji.
  • Tamgalar: Heykeller üzerindeki işaretler, bu toplulukların sadece fiziksel varlıklarını değil, ortak bir kültürel ve sembolik dili paylaştıklarını da kanıtlıyor.

"Tarih Yeniden Yazılıyor"

Bugüne kadar Türklerin Anadolu’ya girişi için milat kabul edilen 1071 tarihi, bu keşifle birlikte yerini çok daha derin bir geçmişe bırakıyor. Beşiktaş buluntuları, Türklerin 5500 yıl önce de İstanbul Boğazı’nın kıyılarında yaşadığını, burada bir kültür ve medeniyet kurduğunu bilimsel bir gerçek olarak ortaya koyuyor.

Sonuç: İstanbul Bir Türk Şehridir

Arkeologlar ve tarihçiler, Beşiktaş'taki bu buluntuların sadece İstanbul değil, dünya tarihi için de kritik önemde olduğunu vurguluyor. M.Ö. 3500 yılına ait bu mezarlar ve üzerindeki tamgalar, Türk milletinin bu topraklardaki tapusunun ne kadar eski ve köklü olduğunun en somut ıspatıdır.

Gelişmeler: Kazı alanından çıkarılan iskeletler üzerinde yapılacak DNA analizleri, bu kadim İstanbulluların genetik bağlarını ve göç yollarını daha net bir şekilde aydınlatacaktır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Güzel ve ilginç bir haber ancak daha çok araştırmaların neticelerini almak gerekli

hun

"Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır." Gazi Mustafa Kemal Atatürk
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23