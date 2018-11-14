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İstanbul'da 5 Millet Bahçesi açılıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumartesi günü İstanbul'da 5 Millet Bahçesi'nin açılışının gerçekleştirileceğini açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:44
İstanbul'da 5 Millet Bahçesi açılıyor!

Anadolu Ajansı’nın 'Editör Masası'na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirtti. Kurum, İstanbul’da Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin de açılışının yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum şunları kaydetti;

"Cumartesi günü 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:44
  1. Murat Kurum
  2. millet bahçesi
  3. İstanbul

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