İstanbul'da 5 Millet Bahçesi açılıyor!

Anadolu Ajansı’nın 'Editör Masası'na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirtti. Kurum, İstanbul’da Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin de açılışının yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum şunları kaydetti;

"Cumartesi günü 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak."