İstanbul'da 5 Millet Bahçesi açılıyor!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumartesi günü İstanbul'da 5 Millet Bahçesi'nin açılışının gerçekleştirileceğini açıkladı.14 Kasım 2018 Çarşamba 10:44
Anadolu Ajansı’nın 'Editör Masası'na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirtti. Kurum, İstanbul’da Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin de açılışının yapılacağını açıkladı.
Bakan Kurum şunları kaydetti;
"Cumartesi günü 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak."
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