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Yerel İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
Yerel

İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Maltepe'de bir ikametgahta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 08:34:00 -
İstanbul'da 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince caddede şerit çekilerek önlem alınırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

 

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