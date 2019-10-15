İstanbul'da 5 ilçede özel harekat destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da 5 ilçede 33 adrese özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 35 kişi gözaltına alındı.15 Ekim 2019 Salı 08:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Kapılar kırıldı
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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