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İstanbul'da 5 bin 253 riskli bina ihbar edildi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından valiliğe, vatandaşlar ve resmi kurumlarca 5 bin 253 riskli bina ihbarı iletildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:33
İstanbul'da 5 bin 253 riskli bina ihbar edildi

26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bina ve kritik tesislerin hasar tespitini yapmak, acil yıktırılması gereken binaları belirlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı 360 görevli, 180 ekip halinde sahada incelemelerini sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında bugüne kadar kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliğine ise vatandaşlar ve resmi kurumlar tarafından 5 bin 253 riskli bina ihbarında bulunuldu. Gelen ihbarların 4 bin 972'si vatandaşlardan, 221'i okullardan, 12'si hastanelerden, 48'i ise diğer kamu kurumlarından iletildi.

42 eğitim binasının incelemesi devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hasar tespiti için bildirilen eğitim binalarından 179'unda yürütülen incelemeler tamamlandı. Çalışmalarda 134 okulun hasarsız, 30 okulun az hasarlı, 15 okulun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Eğitim binalarının 42'sinin ise incelemesi devam ediyor.

Hastanelerin 8'inin hasarsız, 2'sinin az hasarlı, 2'sinin de ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Diğer kamu kurumlarına ait 35 binanın hasarsız, 7 binanın az hasarlı, 4 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 2 binada inceleme devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından iletilen ihbarlardan 2 bin 179 binanın hasarsız, 739 binanın az hasarlı, 189 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Deprem kaynaklı olmayan hasarlı 651 bina olduğu anlaşıldı.

Vatandaşların ihbar ettiği diğer riskli binalarla ilgili incemeler sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:33
  1. İstanbul
  2. deprem
  3. Hasarlı Bina
  4. Anadolu Ajansı

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