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Aktüel İstanbul'da 480 araca 365 bin lira ceza kesildi
Aktüel

İstanbul'da 480 araca 365 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 14:39:57 -
İstanbul'da 480 araca 365 bin lira ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen trafik uygulamasında 928 araç kontrol edilirken 480 araca trafik cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta D 100 Karayolu üzerinde Sahil Yolu, Bağdat Caddesi, Cemil Topuzlu Caddesi'nin de aralarında bulunduğu 15 noktada denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 31 abartı egzoz, 43 makas atma, 20 alkollü araç kullanma, drift, 12 sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 16 fazla yolcu alımı, 30 emniyet şeridi ihlali, 33 araç kullanırken cep telefonu ile konuşma, 86 emniyet kemeri takmama ihlali, 28 Hıfzı Sıhha Kanununa muhalefet ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 211 araç olmak üzere toplam 480 araca 364 bin 447 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 47 araç trafikten men edildi.

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